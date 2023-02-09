Власть 09 февраля 2023, 19:04 Путин заявил, что Запад не ожидал от России умелого противостояния угрозам в экономике Президент Путин: Запад не ожидал, что РФ сможет так противостоять угрозам в экономике Пресс-служба Кремля

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Запад не ожидал, что Россия сможет настолько эффективно справиться с угрозами, которые ей создали в сфере экономики. На это указал президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками отечественной гражданской авиации в честь ее 100-летия. Трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики», — подчеркнул Владимир Путин.

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По мнению президента, Россия уже преодолела в экономической сфере этапы самых больших сложностей, которые пытается создать Запад.

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Еврокомиссия анонсировала уже 10-й пакет антироссийских санкций. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ограничения наложат на «политических и военных лидеров» России, также планируются санкции «против пропаганды президента РФ Владимира Путина». Кроме того, пакет включит запрет экспорта на общую сумму 10 миллиардов евро. Европа будто не замечает, что санкции больно бьют по ее же народу.