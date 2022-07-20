Путин заявил, что Запад не может предложить свою модель будущего

Западные страны заняли ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов. Сам же Запад не может предложить свою модель будущего. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Конечно, этот „золотой миллиард“ неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям. В значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов — и в Азии, и в Африке», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Путин выразил мнение, что Запад не в состоянии предложить миру модель будущего. Элиты «золотого миллиарда» в данный момент очень боятся, что другие мировые центры смогут представить собственные варианты развития.

Российский президент на форуме также заявил, что грядет новый этап мировой истории. В нем высокую динамику роста смогут показать по-настоящему суверенные государства.