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    25 февраля 2022, 17:43

    Путин заявил, что ВСУ прикрываются нацбатами

    Путин заявил, что Киев превратил националистов в заградотряды

    Анастасия Ектова

    Официальный Киев использует националистические батальоны в качестве заградотрядов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время заседания Совета безопасности страны.

    Путин заявил, что ВСУ прикрываются нацбатами

    Глава государства в пятницу провел экстренное заседание. Его тема посвящена проведению спецоперации в Донбассе. Путин подчеркнул, что в ходе операции на Украине националисты играют роль заградотрядов.

    «Националистические элементы в составе украинских частей играют роль заградотрядов», — заявил он.

    Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят никаких ударов по жилым кварталам Киева. Такое заявление ранее сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Президент Украины Владимир Зеленский лично не сделал ничего для достижения мира в стране. Об этом днем 25 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями МИД ЛНР и ДНР.