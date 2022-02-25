Путин заявил, что ВСУ прикрываются нацбатами

Официальный Киев использует националистические батальоны в качестве заградотрядов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время заседания Совета безопасности страны.

Глава государства в пятницу провел экстренное заседание. Его тема посвящена проведению спецоперации в Донбассе. Путин подчеркнул, что в ходе операции на Украине националисты играют роль заградотрядов.

«Националистические элементы в составе украинских частей играют роль заградотрядов», — заявил он.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят никаких ударов по жилым кварталам Киева. Такое заявление ранее сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский лично не сделал ничего для достижения мира в стране. Об этом днем 25 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями МИД ЛНР и ДНР.