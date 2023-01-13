Власть 13 января 2023, 14:03 Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников СВО Президент Путин: Россия поддерживает участников СВО и понимает их роль и миссию РИА «Новости»

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Россияне поддерживают участников спецоперации и понимают, в чем заключается их роль и миссия, заявил президент Владимир Путин. Во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым он отметил важность моральной поддержки военнослужащих, сообщил ТАСС.

Глава государства поблагодарил Радия Хабирова за отношение властей республики к вопросу спецоперации и за поддержку семей военнослужащих в отдельности. Путин назвал поддержку «чрезвычайно важной вещью» и добавил, что это мотивирует людей.

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«Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации», — подчеркнул президент.

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Днем 13 января в Башкирии провели церемонию прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Попрощаться с ним прибыл Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу покойного и назвал его политиком, сыгравшим огромную роль в переломном для России моменте.

Муртаза Рахимов возглавлял республику с 1993 по 2010 год. Он умер 11 января в возрасте 88 лет.