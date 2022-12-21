21 декабря 2022, 15:12
Путин заявил, что военные выполнят задачи спецоперации
Президент Путин: в ходе выполнения задач СВО безопасность обеспечат на всех территориях РФ
Задачи спецоперации российские военные выполнят, чтобы обеспечить безопасность на всех территориях страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на коллегии Минобороны.
«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи», — сказал российский лидер.
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По словам Путина, задачи специальной операции на Украине военнослужащие выполнят. После этого на всех российских территориях, в том числе и на новых, будет обеспечена безопасная жизнь людей.
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По мнению главы государства, бойцы СВО сражаются так же, как в Отечественную войну 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную войну.
В середине ноября Путин назвал нелегкой и рискованной работу участников СВО, поэтому поддержке военнослужащих следует уделять первостепенное внимание.
Владимир Путин
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