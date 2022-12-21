Важное 21 декабря 2022, 15:12 Путин заявил, что военные выполнят задачи спецоперации Президент Путин: в ходе выполнения задач СВО безопасность обеспечат на всех территориях РФ

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Задачи спецоперации российские военные выполнят, чтобы обеспечить безопасность на всех территориях страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на коллегии Минобороны.

«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи», — сказал российский лидер.

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По словам Путина, задачи специальной операции на Украине военнослужащие выполнят. После этого на всех российских территориях, в том числе и на новых, будет обеспечена безопасная жизнь людей.

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По мнению главы государства, бойцы СВО сражаются так же, как в Отечественную войну 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную войну.

В середине ноября Путин назвал нелегкой и рискованной работу участников СВО, поэтому поддержке военнослужащих следует уделять первостепенное внимание.