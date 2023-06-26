Власть 26 июня 2023, 22:18 Путин заявил, что «вагнеровцы» смогут уйти по желанию в Белоруссию

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Президент России Владимир Путин начал выступление с речью. В ней он определил будущее бойцов частной военной компании «Вагнер» после мятежа, устроенного 24 июня.

В своем выступлении глава государства отметил, что бойцы ЧВК, которых втянули в события минувшей субботы, смогут выбрать, что им делать дальше. Они смогут остаться «вагнеровцами», подчеркнул президент. Но в таком случае им нужно будет уехать в Белоруссию. Либо они смогут заключить контракт с Министерством обороны России. Третьим вариантом он назвал возвращение бойцов домой.

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Мятеж частной военной компании «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина случился 24 июня. Остановить его помог президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он вызвался стать переговорщиком между сторонами. Как объяснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, причиной стало личное знакомство Лукашенко с Пригожиным.

После переговоров колонны «вагнеровцев» вернулись к месту дислокации. До Москвы им оставалось дойти 200 километров. Одним из условий переговоров было то, что Пригожин должен покинуть Россию и переехать в Белоруссию.