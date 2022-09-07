Путин: в России есть неонацисты, но их не возводят в ранг героев | 360°

Важное 07 сентября 2022, 12:35 Поделиться Telegram

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Viber Путин: в России есть неонацисты, но их не возводят в ранг героев Путин: в РФ, как и на Украине, есть неонацисты, но их не считают героями РИА «Новости»

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Неонацисты есть и в России, но здесь, в отличие от Украины, их не возводят в ранг национальных героев, заявил президент РФ Владимир Путин. Его выступление на Восточном экономическом форуме транслирует ТАСС.

Путин добавил, что многие на Украине «боятся рот открыть» из-за тотального террора со стороны захвативших власть крайних националистов. Он констатировал, что у сегодняшней власти Украины «неонацистский след».

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«Мы всегда указываем [в дискуссиях с европейскими партнерами] на неонацистский след в сегодняшней власти Киева», — заметил Владимир Путин.

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По словам президента России, огромное количество украинцев ненавидят киевский режим — с ними нужно поддерживать связь.

«Конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит, и готовы бороться с этим, просто не могут. Они находятся под гнетом неонацистского режима, что поделать. Уверяю вас, таких людей много, мы должны поддерживать отношения с ними и будем это делать», — заявил Путин.

По его мнению, именно за этой частью украинского общества — будущее отношений между Россией и Украиной.

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