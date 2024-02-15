15 февраля 2024, 00:28
Путин заявил, что в НАТО больше нет смысла
Президент Путин: в НАТО смысла уже нет
НАТО сейчас является только инструментом внешней политики Соединенных Штатов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
«НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США», — сказал он.
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При этом Путин уточнил, что если американские власти считают, что «НАТО им не нужен, то это их решение». По мнению главы государства, лидеры западных стран передергивают и извращают его слова, касающиеся причин начала специальной военной операции на Украине.
Президент напомнил, что Россия пыталась этот конфликт прекратить — сначала с помощью Минских соглашений, а теперь через специальную военную операцию.
В интервью Владимир Путин заявил, что российские власти готовы работать с любым лидером США, но Джо Байден для РФ предпочтительнее Дональда Трампа.
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