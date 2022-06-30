Путин заявил, что в мире пытаются подменить право диктатом

Некоторые государства пытаются подменить международные нормы своей национальной юрисдикцией, а право — диктатом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, система международного права, безусловно, нуждается в развитии, но не надо путать причину и следствие. Кризисы «рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву», считает российский лидер.

«Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам — справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма», — сказал Путин, обращаясь к участникам X Петербургского международного юридического форума. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, где могли бы гарантировать права всех народов, а также сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества.