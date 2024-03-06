Власть 06 марта 2024, 22:33 Путин заявил, что в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации Путин: в мире нет места ничьей исключительности РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, заявил, что в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также российский лидер рассказал о необходимости исключить из мировой практики такие явления, которые основываются на искаженной почве исключительности.

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«Если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, нет места в мире какому-нибудь чванству, сегрегации и всем явлениям, которые основываются на этой искаженной почве исключительности кого бы то ни было», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин, обращаясь к участникам и гостям форума, заявил, что будущее началось и двери России открыты для благородных начинаний. Он выразил уверенность, что у всех, кто приехал на фестиваль, будет много успехов.

На фестиваль приехали девять тысяч экспертов и 1,5 тысячи лекторов и спикеров, более 200 компаний представили свои площадки. Участники смогли познакомиться не только с культурой и достижениями России, но даже с кухней страны.