Власть 28 ноября 2022, 14:11 Путин заявил, что в международной торговле наступил кризис Президент Путин заявил о важности переориентации импорта и экспорта России на новые рынки freepik

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Россия переориентирует свои экспорт и импорт на новые рынки. Это будет правильным, так как международная торговля оказалась в кризисе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Российский лидер во время выступления в режиме онлайн на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном рассказал о том, что особое внимание Россия уделяет совместной транспортно-логистической инфраструктуре, а также снятию ограничений, которые мешают инвестиционным и торговым обменам.

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«Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», — подчеркнул он.

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Владимир Путин 28 ноября должен встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, который прилетел в Москву накануне. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности визита Токаева для укрепления двусторонних отношений.