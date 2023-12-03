Власть 03 декабря 2023, 09:55 Путин заявил, что в Магаданской области реализовали проекты в добывающей отрасли Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области с важной датой — с 70-летием образования региона. Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что сейчас у Магаданской области огромный потенциал развития и возможности для привлечения инвестиций.

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«Отрадно, что в последние годы здесь реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что власти делают много для того, чтобы сохранить традиции и обычаи народов, живущих на этой земле. Путин отметил — любовь к Родине и целеустремленность помогут жителям Магаданской области в решении любых задач.

День образования многоликого и колоритного северного края — 3 декабря 1953 года. Тогда президиум Верховного Совета ССР издал указ «Об образовании Магаданской области». В состав региона включили Магадан, Среднеканский, Ольский, Северо-Эвенский, Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский районы. До этого входили в состав Хабаровского края, писала «Магаданская правда».

Ранее Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их поддержка играет важную роль в социальной сфере, развитии бизнеса и общественных организаций. Президент пожелал юристам достойно решать стоящие перед ними задачи и помогать людям.