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    24 февраля 2022, 06:49

    Путин заявил, что в Донбассе происходит геноцид

    Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид

    Наза Салех Захи

    Президент России Владимир Путин высказал мнение, что в Донбассе происходит геноцид. По его словам, нельзя на это смотреть без страдания. Об этом он заявил, в обращении к россиянам, которое показал телеканал «Россия 24».

    Путин сообщил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о помощи.

    «Мною принято решение о проведение специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал он.

    Российский лидер пообещал предать суду тех, кто свершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и против граждан РФ. При этом он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины.

    Путин добавил, что действия РФ не связаны с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от тех, кто взял соседнюю страну в заложники.