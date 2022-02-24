Путин заявил, что в Донбассе происходит геноцид

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что в Донбассе происходит геноцид. По его словам, нельзя на это смотреть без страдания. Об этом он заявил, в обращении к россиянам, которое показал телеканал «Россия 24».

Путин сообщил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о помощи.

«Мною принято решение о проведение специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал он.

Российский лидер пообещал предать суду тех, кто свершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и против граждан РФ. При этом он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины.

Путин добавил, что действия РФ не связаны с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от тех, кто взял соседнюю страну в заложники.