Власть 16 июня 2023, 15:47 Путин заявил, что уродливая неоколониальная система мира прекратила существование Президент Путин: уродливая неоколониальная система мира прекратила существование РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время выступления а ПМЭФ-2023 подчеркнул, что уродливая неоколониальная система мира закончила свое существование, многополярный порядок становится крепче.

«Несмотря на трудности 2022 года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот — расширили контакты с надежными партнерами», — заявил глава государства.

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Российский лидер подчеркнул, что партнеры страны — локомотивы и драйверы мировой экономики, за ними будущее. С теми странами, которые не поддаются хамскому внешнему давлению, руководствуются исключительно интересами своего государства, объемы торговли растут.

«Это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы сильнее, чем политическая конъюнктура», — подчеркнул он.

Ранее Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям, которые были в период действия моратория.