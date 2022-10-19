Путин заявил, что Украина не идет на переговоры | 360°

Важное 19 октября 2022, 14:49 Путин заявил, что Украина не идет на переговоры Президент Путин заявил, что Украина не идет на переговоры unsplash

Читать 360tv в

Киевским режим отвергает любые предложения о переговорах. Вместо это продолжаются обстрелы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на Совете безопасности России.

«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди», — сказал он.

Реклама

По его словам, именно спецслужбы Украины организовали теракт на Крымском мосту. Кроме того, наследники бандеровцев пытаются создать подполье и засылают диверсантов в Россию.

Реклама

Также Путин объявил о том, что военное положение объявляется в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Уже есть соответствующий указ. Совет Федерации уже в среду, 19 октября, рассмотрит вопрос об утверждении военного положения в вышеназванных субъектах РФ.

Глава государства добавил, что глав регионов наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. В частности, Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета присоединиться к координации работы субъектов Российской Федерации по повышению безопасности.