Власть 20 декабря 2022, 14:56 Путин заявил, что удостоенные госнаград пишут историю России Президент Путин заявил, что получившие госнаграды россияне пишут историю страны Фото: сайт Кремля

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Президент России Владимир Путин высказал мнение, что удостоенные госнаград россияне пишут историю страны. Они же подготавливают фундамент для будущих побед.

«Все ваши достижения — вдохновляющий пример для общества, для наших граждан и, прежде всего, для молодежи. Своими делами и поступками вы буквально пишите историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений», — сказал он, обращаясь к награжденным во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

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Российский лидер отметил, что награды среди прочих получили врачи, педагоги, работники предприятий. Они, по словам Путина, преумножают богатство и славу страны.

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Глава государства также вручил госнаграду митрополиту Ювеналию.

«Возрождению нашей духовной культуры, исконных традиций, социальному служению — всему этому посвящают себя люди наших традиционных религий, в том числе и Русской православной церкви», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что больше 50 лет легендарной «магнитке» отдал председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. По мнению президента, он сделал много для своего родного комбината, а также для российской металлургической отрасли в целом.

Путин на церемонии в Кремле отметил и поступки участников СВО, которые показывают пример храбрости.