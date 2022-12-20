20 декабря 2022, 14:56
Путин заявил, что удостоенные госнаград пишут историю России
Президент Путин заявил, что получившие госнаграды россияне пишут историю страны
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что удостоенные госнаград россияне пишут историю страны. Они же подготавливают фундамент для будущих побед.
«Все ваши достижения — вдохновляющий пример для общества, для наших граждан и, прежде всего, для молодежи. Своими делами и поступками вы буквально пишите историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений», — сказал он, обращаясь к награжденным во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.
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Российский лидер отметил, что награды среди прочих получили врачи, педагоги, работники предприятий. Они, по словам Путина, преумножают богатство и славу страны.
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Глава государства также вручил госнаграду митрополиту Ювеналию.
«Возрождению нашей духовной культуры, исконных традиций, социальному служению — всему этому посвящают себя люди наших традиционных религий, в том числе и Русской православной церкви», — заявил Путин.
Российский лидер добавил, что больше 50 лет легендарной «магнитке» отдал председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. По мнению президента, он сделал много для своего родного комбината, а также для российской металлургической отрасли в целом.
Путин на церемонии в Кремле отметил и поступки участников СВО, которые показывают пример храбрости.
Награды
Владимир Путин
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