Важное 15 марта 2024, 17:54 Путин заявил, что удары ВСУ по российским территориям не останутся безнаказанными Путин: Украина хочет выборы ударами по мирным жителям, Россия ответит на атаки РИА «Новости»

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Все удары украинских боевиков по территории России не остаются и не останутся безнаказанными. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.

Он напомнил, что в России начались президентские выборы. С целью сорвать процесс голосования и запугать людей киевский режим пытается осуществить ряд демонстративных акций, в частности в приграничных районах.

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«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — подчеркнул Путин.

Все пострадавшим в результате украинских атак власти страны окажут помощь и поддержку.

Глава государства рассказал, что с 12 марта и по сей день ВСУ, используя в том числе спецподразделения иностранных наемников, совершили ряд диверсионно-террористических атак. Ни на одном из направлений противник не имел успеха. ВСУ бежали с большими потерями, уточнил президент.

Он добавил, что российский народ ответит на эти диверсии еще большей сплоченностью.