Власть 09 февраля 2023, 10:00 Путин заявил, что технологическая зависимость от других стран недопустима для России Путин предостерег институты РФ от распыления сил, средств и ресурсов в сфере технологий Пресс-служба Кремля

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Российским институтам нельзя распылять силы, средства и ресурсы в технологической сфере. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его процитировали на сайте Кремля.

Он расставил акценты в этой сфере во время выступления на заседании совета по науке и образованию.

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«Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», — сказал глава государства.

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Путин подчеркнул, что в первую очередь нужно уделить внимание технологиям и продукции для сфер здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности. Также он напомнил, что для России важно обеспечить свою территориальную целостность.

По его словам, все вышеперечисленные сферы нужно обеспечить отечественными базовыми технологиями и собственными компетенциями.