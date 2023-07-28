28 июля 2023, 11:26
Путин заявил, что стремление России к суверенитету не подразумевает ее самоизоляцию
Президент Путин: РФ выступает не за самоизоляцию, а за сотрудничество свободных государств
Стремление России к независимости и суверенитету подразумевает не самоизоляцию, а, напротив, открытость и готовность к сотрудничеству с другими свободными государствами. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».
Он подчеркнул, что Россию и африканские государства роднит стремление «отстаивать подлинный суверенитет» и право на самобытный путь развития в различных сферах — от политической до культурной.
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«Такое стремление к независимости и суверенитету не означает самоизоляцию, а, наоборот, подразумевает открытость, сотрудничество свободных государств и народов, государств, равных в своих правах», — процитировал Владимира Путина ТАСС.
Глава государства также подчеркнул: то, что на форум приехали представители подавляющего большинства африканских государств и руководители ведущих региональных организаций, говорит о взаимном стремлении развивать и укреплять «открытое и конструктивное» партнерство по всем направлениям.
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