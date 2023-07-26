Власть 26 июля 2023, 20:23 Путин заявил, что страны БРИКС не дружат против кого-то Президент РФ Путин: страны БРИКС не дружат против кого-то в финансовой сфере РИА «Новости»

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Страны БРИКС не дружат против кого-то, а работают в интересах друг друга. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках беседы с главой Нового банка развития БРИКС, бывшим президентом Бразилии Дилмой Роуссефф.

«Члены нашей организации — БРИКС — не дружат против кого-то. Они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы», — отметил Путин.

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По словам главы государства, Россия — «хороший участник БРИКС», который в срок исполняет все обязательства перед банком. Глава банка Роуссефф подтвердила, что Россия является важным партнером организации.

Роуссефф отметила, что следующий саммит БРИКС имеет большое значение, в том числе и для Нового банка развития.

В рамках встречи президент России и глава Нового банка обсудили использование доллара как инструмента политической борьбы. Путин признал, что развитие этого финансового института сопряжены с определенными трудностями, но делать это необходимо.