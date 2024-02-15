Власть 15 февраля 2024, 03:54 Путин заявил, что современные немцы не отвечают за нацистскую Германию Путин: современные немцы не несут ответственность за Гитлера РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путина выразил уверенность, что современные немцы не должны нести ответственность за преступления Гитлера и нацистской Германии. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер прокомментировал информацию немецких СМИ о том, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок был идейным нацистом. По мнению Путина, нечестно перекладывать на современных немцев ответственность за преступления Гитлера и его приспешников.

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«Я не считаю, что сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия», — заявил президент.

Путин выразил уверенность, что оценивать современных политиков нужно по их действиям и решениям.

Ранее Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком» потому что предки американского чиновника были родом из Российской империи.