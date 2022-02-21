Путин заявил, что современную Украину создала Россия

Современная Украина была создана благодаря России. Такое мнение во время обращения к россиянам сделал президент страны Владимир Путин.

В ходе выступления глава государства подчеркнул, что Украина для России всегда была братским государством. Киев и Москву связывают кровные узы, отметил Путин.

Российский лидер также добавил, что современная Украина была «целиком создана Россией». По его словам, это произошло за счет отторжения части ее исторических территорий. При этом, как отметил Путин, мнение их коренных жителей «никто не спрашивал». Также глава государства назвал Владимира Ленина «архитектором современной Украины».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен подписать указ о признании ЛДНР. Об этом Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Франции и канцлером Германии, сообщили в Кремле.