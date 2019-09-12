Путин заявил, что слюнтяй не справится с Россией
Путин в Дагестане встретился с бывшими ополченцами, которые воевали против террористов в августе–сентябре 1999 года. Один из ветеранов заметил, что в Дагестане гордятся таким президентом.
«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется», — ответил Путин. Его процитировало РИА «Новости».
Кроме того, российский лидер заметил, что силы и мужество главе государства дают люди.
Путин исполнил обещание и выпил в Дагестане через 20 летПодробнее
Президент исполнил обещание, которое он дал 20 лет назад в этих же краях. Тогда он приехал в Ботлих и встретился с ополченцами.
Как вспомнил бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, Путин тогда выступил перед собравшимися, все подняли тост, уже собрались выпить, но тут гость со стуком опустил рюмку на стол.
«И говорит: „А пить мы будем, когда победим“», — вспомнил Мусаев.
В этот приезд глава государства сдержал данное 20 лет назад слово. Он поднял рюмку водки и осушил ее.