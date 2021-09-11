Путин заявил, что сделавшие прививку от коронавируса люди себя защитили

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто сделал прививку, обезопасили себя от болезни. Как сообщил ТАСС, разговор о вакцинации от коронавируса прошел между главой государства и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Владимир Путин отметил, что поставившие себе прививку защитили собственное здоровье. Ведерников, в свою очередь, сообщил, что вакцинацию в Псковской области прошли уже больше 70% работников медицинской и социальной сфер. Глава страны ответил, что таких показателей можно было ждать. «Люди себя защитили», — сказал президент.

В целом в Псковской области вакцинировались от коронавируса примерно 180 тысяч граждан. Это 44% от того числа, которое запланировано для развития в регионе коллективного иммунитета.

Стало известно, что китайская компания Sinovac обошла весь мир в исследованиях своей вакцины. Прививки решено испробовать на детях в возрасте от полугода. Само тестирование препарата пройдет на территории ЮАР.

Новосибирский «Вектор» и американская Moderna сейчас трудятся над похожими разработками. Компании поставили себе цель выпустить единую вакцину от коронавируса и гриппа. Дело в том, что при двойном заражении увеличивается риск летального исхода. Медики сочли, что лучше защитить людей сразу от обеих инфекций.