Путин заявил, что санкции против России все равно бы ввели

Санкции против России все равно бы вводились, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в ходе совещания с членами правительства отметил, что эта ситуация не меняется на протяжении уже многих лет, передало РИА «Новости».

«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились. Так или иначе. Как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», — заявил президент.

Санкционное давление было всегда, отметил российский лидер. Путин напомнил, что даже после развала СССР многие ограничения еще продолжали действовать.

«Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза», — указал глава государства.

Сегодня санкции имеют комплексный характер и создают определенные проблемы, признал он. Но российская экономика адаптируется к новой ситуации, уверен Путин.

«Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период», — заявил президент РФ.

Ранее Путин сравнил санкции западных стран против России с объявлением войны, писало РИА ФАН.