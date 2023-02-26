Власть 26 февраля 2023, 11:18 Путин заявил, что русский народ может исчезнуть, если страну развалят Президент РФ Путин: на развалинах России останутся лишь «московиты, уральцы» Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин предположил, что в случае распада России останутся лишь «московиты, уральцы и другие». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства обрисовал сценарии Запада по завоеванию России, которые существуют на бумаге. Он признался, что в курсе этих планов, но из-за партнерских соображений Москва молчала. Однако время вынудило об этом заявить сейчас. По мнению Путина, если Западу удастся осуществить свой план, то русский народ исчезнет.

Реклама

«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — сказал он.

Реклама

Путин добавил, что Запад стремится «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», чтобы впоследствии расколоть страну и управлять каждой частью отдельно.

Он еще раз подчеркнул, что после распада СССР мир поменялся и он не должен крутиться вокруг одних США.