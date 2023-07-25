Власть 25 июля 2023, 18:07 Путин заявил, что рост ВВП в 2023 году перекроет прошлогоднее снижение Президент Путин: рост ВВП в 2023 году полностью отыграет прошлогоднее снижение РИА «Новости»

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в этом году полностью перекроет снижение, наблюдавшееся в 2022-м. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в формате видеосвязи.

Он напомнил, что уже со второго квартала 2022 года ВВП стал прибавлять примерно по 0,5–0,7% в квартал, но по итогам года сократился на 2,1%. Однако за январь — май 2023 года показатель увеличился на 0,6%, и от месяца к месяцу темпы роста ускорились (в мае — до 5,4%). Ожидается, что в 2023 году ВВП увеличится более чем на 2%.

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«Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение», — заметил глава государства.

Наиболее ощутимый рост наблюдается в строительстве, розничной торговле и обрабатывающей промышленности. Наряду с мерами поддержки экономики, предпринимаемых правительством, это хорошо влияет на российский рынок труда, подытожил президент.