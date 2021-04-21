Путин заявил, что российские ученые совершили настоящий прорыв, создав прививку

Президент РФ Владимир Путин в начале послания Федеральному собранию сразу обозначил темы выступления — это вопросы здравоохранения, социальной политики и экономики. Глава государства также отметил, что российские ученые совершили настоящий прорыв, создав вакцину от коронавируса.

«Начну с событий прошлого года <…>. В те дни в ходе совещаний со специалистами и разговоров с лидерами зарубежных государств слышал оценку: мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. Это было так. Многие больницы были переполнены, сообщали о нехватке кислорода, в том числе в реанимации. Аппараты ИВЛ и средства защиты распределялись буквально поштучно», — сообщил Путин.

Он отметил, что в товарных сетях из-за спроса снижались запасы необходимого.

«Эпидемия наступала. Но наряду с большой тревогой у меня была твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение. Создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты», — подчеркнул президент.

По словам российского лидера, почти в пять раз увеличили число коек в стационарах. Он обратил внимание, что в зале присутствуют врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой помощи. Он сердечно всех поблагодарил за проделанную работу.

«Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Иногда смотришь на то, что происходит в этих учреждениях, радуешься прямо за людей, которые там так ответственно исполняют свой долг, — до слез», — добавил Владимир Путин.