Путин заявил, что российские чиновники лечат ковид отечественными препаратами

Президент России Владимир Путин сообщил, что многие чиновники и бизнесмены лечили COVID-19 отечественными препаратами. В четверг прошла видеоконференция с участием главы государства.

В рамках совещания выступил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Он рассказал о создании и производстве нескольких отечественных препаратов, которые эффективно применялись при лечении больных COVID-19. Путин поблагодарил его за то, что было сделано в период пандемии.

«Действительно, вашими препаратами многие воспользовались, знаю, что и присутствующие на нашем совещании сегодня могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их», — предал ТАСС слова российского лидера.

Участниками конференции стали десятки руководителей различных компаний и организаций, а также премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечился от COVID-19 в мае 2020 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против отмены масочного режима, несмотря на снижение заболеваемости по стране. По ее мнению, расслабляться пока рано.