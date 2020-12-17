Путин заявил, что российская система здравоохранения оказалась эффективнее мировых

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отметил, что все системы здравоохранения в мире столкнулись с проблемами во время пандемии. Но, по его мнению, российская система оказалась более эффективнее.

«Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, неготова оказались ни одна система здравоохранения в мире. Нет такого примера. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. Все познается в сравнении. По сравнению с тем, что происходило в мире, конечно, наша система оказалась более эффективной», — сказал он.

Россия быстро среагировала на первые сигналы из КНР и закрыла границы с ней. Благодаря этому, по словам Путина, россияне выиграли время, чтобы начать активную подготовку к моменту, когда это придет в большом масштабе к нам.

На начало пандемии в России было всего около восьми тысяч профильных врачей. За короткий срок удалось быстро перепрофилировать часть лечебных заведений и выстроить систему переподготовки медперсонала. Сейчас одних врачей 150 тысяч работает по этому направлению. Ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах, для студентов медицинских университетов и колледжей.

По тестировнию на коронавирус Россия входит в тройку мировых лидеров. По словам президента, страна начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И вакцинация: Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину.

С нехваткой лекарств Россия столкнулась через несколько месяцев, после объявление в мире пандемии по коронавирусу. Глава государства отметил, что это проблема закупок и логистики.