Путин заявил, что российская экономика преодолела спад, возникший на фоне пандемии

Спад в российской экономике, который вызвала эпидемия коронавируса, полностью преодолен. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Оно прошло по видеосвязи.

По словам президента РФ, российская экономика восстановилась, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, а также сложные процессы.

«Совсем недавно мы еще говорили „в целом восстановилась“ — сегодня можно уже сказать, что восстановилась», — заявил он. Его слова появились на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что по итогам семи месяцев 2021 года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень.

«Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», — подчеркнул Путин.

Он сообщил, что индустриальный рост за период с января по июль составил 4,4%, обрабатывающие производства продемонстрировали более высокие темпы роста (+5,6%). Кроме того, за первое полугодие объем вложений в основной капитал: увеличился на 7,3% по сравнению с показателями прошлого года.