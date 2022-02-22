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    22 февраля 2022, 19:36

    Путин заявил, что Россия выступает за демилитаризацию Украины

    Путин предложил Киеву отказаться от планов вступить в НАТО

    Анастасия Ектова

    Украина должна отказаться от своих планов по вступлению в НАТО, а также занять нейтральную позицию по Донбассу. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

    Путин заявил, что Россия выступает за демилитаризацию Украины

    Москва выступает за полную демилитаризацию Украины. Лучшим сценарием развития событий для Киева был бы тот, при котором он отказался бы от вступления в НАТО.

    «Если бы киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета — это было бы лучшее решение вопроса», — отметил он.

    Решение о том, чтобы признать ЛНР и ДНР, было принято в связи с массовым геноцидом населения Донбасса. Такое заявление ранее на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин.