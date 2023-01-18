Власть 18 января 2023, 16:43 Путин заявил, что Россия вправе считать киевский режим неонацистским Путин: у России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским

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У России есть все основания для того, чтобы считать нынешний киевский режим неонацистским. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время беседы с работниками Обуховского завода (входит в концерн «Алмаз-Антей») в Санкт-Петербурге.

Президент напомнил, что представители киевского режима уже не первый год прославляют пособника Гитлера — Бандеру. Украинские бойцы до сих пор практикуют заградотряды, расстреливают мирное население не только в Донбассе, но и на прилегающих территориях.

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«Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским», — сказал Путин.

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Страна должна помогать тем людям, которые считают себя частью русской культуры, говорят на русском языке и дорожат этим так же, как своей культурой. Россия не может не защищать такое мирное население, подчеркнул он.

В ходе беседе с рабочими глава государства заявил, что страна обязательно победит — это неизбежно. Гарантом этого Путин назвал сплоченность российского народа. Президент также отметил мужество и героизм военных в рамках спецоперации и работу оборонно-промышленного комплекса.