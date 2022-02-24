Путин заявил, что Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, которе образовались после распада ССР. В качестве примера он привел Казахстан, где недавно были массовые протесты, которые помогли урегулировать российские миротворцы. После окончания операции они покинули страну.

Путин отметил, что РФ приняла новые геополитические реалии, которые образовались после того, как СССР развалился.

«Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому — помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности», — заявил президент во время обращения к россиянам.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что Россия начнет специальную военную операцию в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация территории Украины.