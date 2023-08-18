18 августа 2023, 14:14
Путин заявил, что Россия проходит очень сложный путь своего развития
Путин: Россия начала сложный путь развития
Россия начала проходить сложный путь своего развития. Укрепление судебной и правовой системы стало базой для существования государственности. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный», — указал Путин.
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По словам президента, главное, что Россия продолжила развиваться в соответствии с потребностями экономики, законных прав и интересов ее граждан.
«Вы даете импульсы развития, четко и ясно показываете — как и куда, каким темпом надо двигаться», — обратился глава государства к Лебедеву.
Президент поблагодарил председателя Верховного суда за долгие годы работы, направленные на развитие государственности. Путин также наградил Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы».
Ранее Владимир Путин обсудил с Вячеславом Лебедевым гуманизацию уголовного законодательства. Президент поднял тему смягчения уголовного преследования женщин и людей, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести.
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