Власть 07 марта 2023, 14:03 Путин заявил, что Россия преодолела создаваемые извне трудности и проблемы Президент Путин: Россия преодолела сложности, создаваемые извне Пресс-служба Кремля

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России удалось преодолеть сложности, создаваемые в разных сферах из-за внешнего давления, заявил президент Владимир Путин во время встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава государства отметил профессиональные действия работников банковского сектора страны. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что постоянно поддерживает контакты с Германом Грефом. Президент рассказал, что на страну оказывали давление извне, создавали немалые трудности и проблемы в разных сферах, включая финансовую.

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«Все-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, <…> хочу это подчеркнуть, — в целом удалось все эти сложности преодолеть», — подчеркнул глава государства.

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Путин поблагодарил Грефа и всю команду банка. Президент назвал «Сбер» одним из лидеров российской финансовой системы, а его устойчивая работа — хороший показатель.

В конце февраля Евросоюз утвердил 10-й пакет санкций против России. Под ограничения ЕС попали 121 физическое и юридическое лицо.