Путин заявил, что Россия подарила миру плеяду легендарных хоккеистов и тренеров

Президент России Владимир Путин поздравил участников финального этапа Ночной хоккейной лиги. Он заявил, что наша страна заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. По его словам, Россия подарила миру большое количество выдающихся спортсменов.

«Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России», — сказал Путин.

Он отметил, что вся страна гордится блестящими достижениями хоккеистов. Многие выдающиеся спортсмены 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной хоккейной лиги. Их энтузиазм и любовь к спорту помогли стране проявить себя как «законодательницу мод» в этом зрелищном и увлекательном виде спорта, отметил глава государства.

«Именно у нас воплотился в жизнь проект мощной общественной организации, которая смогла объединить поклонников и ветеранов хоккея. Важно, что год от года Ночная лига растет и крепнет», — добавил Путин.

Президент пожелал хоккеистам захватывающих матчей и честной борьбы.

Накануне сборная России победила белорусских хоккеистов в американском Плейно в полуфинале Чемпионата мира среди юниоров со счетом 5:2. В результате россияне вышли в полуфинал международного турнира.