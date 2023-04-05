Важное 05 апреля 2023, 15:33 Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами Президент Путин: РФ не собирается изолироваться и открыта к диалогу со всеми странами

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Россия открыта для конструктивного диалога со всеми без исключения странами и не планирует изолироваться. Об этом сообщил президент Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у 17 послов иностранных государств, которая проходит в Большом Кремлевском дворце.

Глава государства констатировал, что в мире сложилась непростая ситуация, «накопилось много противоречий, которые кажутся неразрешимыми».

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«Но хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию отношений между странами. Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться», — добавил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к другим странам.

По информации кабмина, верительные грамоты президенту вручат послы из Дании, Парагвая, Норвегии, Северной Македонии, Зимбабве, Камбоджи и других государств.