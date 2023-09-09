09 сентября 2023, 14:16
Путин заявил, что Россия осуществляет свои планы вопреки всем вызовам
Путин: Россия выполняет планы и не сокращает программы вопреки всем вызовам
Россия идет вперед, выполняет все намеченное и не сокращает программы, невзирая на возникающие вызовы. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в концертном зале «Зарядье» в День города в Москве.
Глава государства поздравил жителей столицы и подчеркнул, что и она достойно отвечает на все вызовы.
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«При этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития. <…> Так же как и вся наша страна. <…> Мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено», — процитировал президента ТАСС.
Вызовов действительно много, но страна успешно их преодолевает, резюмировал Путин.
Россия
Владимир Путин
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