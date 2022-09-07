Путин заявил, что Россия не станет вводить визовые ограничения для Европы | 360°

Важное 07 сентября 2022, 12:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин заявил, что Россия не станет вводить визовые ограничения для Европы Путин: РФ не станет вводить визовые ограничения для Европы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не будет вводить для Европы визовые ограничения, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Видеотрансляцию ведет ТАСС.

Реклама

Глава государства отметил, что он против того, чтобы отвечать «плевком» на визовые ограничения против россиян.

Реклама

«МИД все время действует зеркально: нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли — и мы всем должны закрыть. Но не нужно ничего делать из того, что не отвечает нашим интересам», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы молодые люди приезжали и учились в стране, чтобы бизнес работал здесь, несмотря на все ограничения.

«Многие бизнесмены любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пускай приезжают и работают, чего их ограничивать? Репетиторы приезжают, учат наших детей, спортсмены, деятели искусства… Что здесь плохого?» — рассудил Путин.

0 0 0 0 0 0