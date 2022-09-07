Путин заявил, что Россия не станет вводить визовые ограничения для Европы | 360°

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Путин заявил, что Россия не станет вводить визовые ограничения для Европы

Путин: РФ не станет вводить визовые ограничения для Европы

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Россия не будет вводить для Европы визовые ограничения, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Видеотрансляцию ведет ТАСС.

«Мы не будем сами обрезать эти контакты, а те, кто это делает, не нас изолируют, а сами себя», — заявил Путин.

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Глава государства отметил, что он против того, чтобы отвечать «плевком» на визовые ограничения против россиян.

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«МИД все время действует зеркально: нам плюнули — мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли — и мы всем должны закрыть. Но не нужно ничего делать из того, что не отвечает нашим интересам», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы молодые люди приезжали и учились в стране, чтобы бизнес работал здесь, несмотря на все ограничения.

«Многие бизнесмены любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пускай приезжают и работают, чего их ограничивать? Репетиторы приезжают, учат наших детей, спортсмены, деятели искусства… Что здесь плохого?» — рассудил Путин.

Запад

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Владимир Путин

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