25 декабря 2022, 12:47
Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины
Президент Путин: Россия готова договариваться со всеми участниками переговоров по Украине
Россия, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. Страна готова договариваться со всеми участниками. Об этом президент Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 1». Фрагмент передачи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они», — отметил российский лидер.
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Касаясь противостояния России и стран НАТО, Владимир Путин подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию опасной. По его мнению, российские власти действуют в правильном направлении, чтобы защитить национальные интересы страны и ее граждан.
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«И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет», — подчеркнул глава государства.
Ранее президент предупредил, что Россия уничтожит американские комплексы Patriot, если их поставят на Украину.
Переговоры
Владимир Путин
Украина
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