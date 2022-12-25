Важное 25 декабря 2022, 12:47 Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины Президент Путин: Россия готова договариваться со всеми участниками переговоров по Украине РИА «Новости»

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Россия, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. Страна готова договариваться со всеми участниками. Об этом президент Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 1». Фрагмент передачи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они», — отметил российский лидер.

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Касаясь противостояния России и стран НАТО, Владимир Путин подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию опасной. По его мнению, российские власти действуют в правильном направлении, чтобы защитить национальные интересы страны и ее граждан.

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«И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент предупредил, что Россия уничтожит американские комплексы Patriot, если их поставят на Украину.