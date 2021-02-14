Путин заявил, что Россия находится «на марше развития»

Президент России Владимир Путин заявил, что страна еще не достигла своего пика, но находится на марше развития. Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с руководителями российских СМИ, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

«Она (Россия — прим.ред.) прошла через тяжелейшие испытания в своей истории в 90-е и начале 2000-х годов, но она на марше развития. Я в этом абсолютно убежден», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что чувство патриотизма и любви к родине являются сердцевиной будущего страны.

«…Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, — это значит, не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, у России есть», — заявил Путин.

Глава государства признал, что в стране по-прежнему остается много нерешенных проблем, однако указал, что российская нация достаточно молодая и имеет бесконечный генетический код, основанных на смешении кровей. Путин отметил важность сохранения единства, чтобы каждый, кто проживает в стране, чувствовал, что это его родина.

Путин также объяснил, почему Запад начал сдерживание России. Это произошло после того, как страна начала стабилизироваться, отметил президент.