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    14 февраля 2021, 09:54

    Путин заявил, что Россия находится «на марше развития»

    Александр Блинов

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна еще не достигла своего пика, но находится на марше развития. Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с руководителями российских СМИ, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

    Путин заявил, что Россия находится «на марше развития»

    «Она (Россия — прим.ред.) прошла через тяжелейшие испытания в своей истории в 90-е и начале 2000-х годов, но она на марше развития. Я в этом абсолютно убежден», — сказал Путин.

    Президент РФ отметил, что чувство патриотизма и любви к родине являются сердцевиной будущего страны.

    «…Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, — это значит, не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, у России есть», — заявил Путин.

    Глава государства признал, что в стране по-прежнему остается много нерешенных проблем, однако указал, что российская нация достаточно молодая и имеет бесконечный генетический код, основанных на смешении кровей. Путин отметил важность сохранения единства, чтобы каждый, кто проживает в стране, чувствовал, что это его родина.

    Путин также объяснил, почему Запад начал сдерживание России. Это произошло после того, как страна начала стабилизироваться, отметил президент.