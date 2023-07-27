Власть 27 июля 2023, 21:26 Путин заявил, что Россия и страны Африки выступают за формирование многополярного мира

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Россия и страны Африки выступают за формирование справедливого и многополярного мира. Об этом на торжественном приеме в честь участников саммита Россия — Африка заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства на основании принципов суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения права народов определять сами свою собственную судьбу», — сказал российский лидер.

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Он добавил, что Российская Федерация с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой, так как они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

В своем выступлении Путин также отметил, что сотни тысяч африканцев окончили российские вузы, и сейчас эти специалисты приносят пользу странам Африки.

Ранее на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой российский глава заявил, что развитие отношений с африканскими государствами является одним из приоритетов внешней политики РФ.