27 июля 2023, 21:26
Путин заявил, что Россия и страны Африки выступают за формирование многополярного мира
Россия и страны Африки выступают за формирование справедливого и многополярного мира. Об этом на торжественном приеме в честь участников саммита Россия — Африка заявил российский президент Владимир Путин.
«Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства на основании принципов суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения права народов определять сами свою собственную судьбу», — сказал российский лидер.
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Он добавил, что Российская Федерация с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой, так как они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.
В своем выступлении Путин также отметил, что сотни тысяч африканцев окончили российские вузы, и сейчас эти специалисты приносят пользу странам Африки.
Ранее на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой российский глава заявил, что развитие отношений с африканскими государствами является одним из приоритетов внешней политики РФ.
Африка
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Владимир Путин
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