Власть 28 июня 2023, 11:25 Путин заявил, что Россия и Белоруссия делают все для устойчивости своих экономик Президент Путин: Россия и Белоруссия нацелены на обеспечение устойчивости своих экономик РИА «Новости»

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Российская и белорусская стороны стараются обеспечить устойчивость своих экономик и делают для этого все возможное. Страны также развивают двустороннее сотрудничество для борьбы с последствиями санкций. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время видеобращения к участниками Форума регионов России и Белоруссии, написал ТАСС.

«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций», — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что успеха в этом не получится добиться без тесного партнерства между странами. Он также поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости. Страна отпразднует его 3 июля.

Российский лидер пожелал белорусам мира, счастья и процветания, уточнило РИА «Новости». Форум регионов России и Белоруссии проходит в эти дни в Башкирии.