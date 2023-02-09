Власть 09 февраля 2023, 22:49 Путин заявил, что Россия гордится историей гражданской авиации Президент Путин: страна гордится историей гражданской авиации и помнит подвиги летчиков Pxhere

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Россия гордится историей отечественной гражданской авиации и помнит подвиги летчиков во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения госнаград работникам авиаотрасли в Кремле. Его процитировал РИА «Новости».

«Мы по праву гордимся славной историей гражданской авиации, гражданского воздушного флота», — сказал глава государства.

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Талантливые российские конструкторы создали широкую линейку авиатехники. На ее основе установлены мировые рекорды по скорости, дальности и длительности полетов, отметил президент. Он подчеркнул, что россияне будут помнить подвиг летчиков, которые спасли экипаж «Челюскина» в 1934 году.

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Также Путин напомнил про первый беспосадочный перелет в Соединенных Штатах через Северный полюс экипажа Чкалова. Благодаря вкладу гражданского воздушного флота удалось одержать победу в 1945 году, добавил российский лидер.

Путин также назвал верным решение оставить иностранные самолеты в России. Он подчеркнул, что если с РФ по-хамски ведут себя, то «с волками жить — по-волчьи выть».