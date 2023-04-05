Важное 05 апреля 2023, 15:46 Путин заявил, что Россия будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику Президент Путин: Россия будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику

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Россия намерена активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у послов из 17 стран. Трансляцию выступления ведет ТАСС.

«Главное — Россия как независимое и самостоятельное государство будет активно проводить взвешенную, многовекторную внешнюю политику», — подчеркнул Владимир Путин.

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Он добавил, что эта политика будет продиктована приоритетами внутреннего развития страны и «осознанием особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности» на как на глобальном, так и на региональном уровне.

Вручение верительных грамот вновь прибывшим дипломатам традиционно сопровождается речью главы государства по внешнеполитической проблематике.

Путин заявил дипломатам, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, не собирается изолироваться и ни к кому не имеет враждебных намерений.