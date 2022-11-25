Важное 25 ноября 2022, 15:30 Путин заявил, что разделяет боль матерей погибших в СВО военных Президент Путин заявил, что разделяет боль потерявших сыновей в СВО женщин РИА «Новости»

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Российские власти сделают все, чтобы матери погибших военных не почувствовали себя оставленными. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участвовавших в спецоперации на Украине военнослужащих. Он подчеркнул, что разделяет их боль от утраты детей.

«Хочу, чтобы вы знали: я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничто не может заменить сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала», — сказал он.

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Власти России сделают все, чтобы женщины почувствовали поддержку и плечо, добавил президент. Путин назвал всех участников СВО героями.

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«Постараюсь делать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и использовано в реальной жизни», — подчеркнул президент.

Путин рассказал о том, что беседовал с некоторыми участниками спецоперации по телефону и был поражен их отношением к делу и настроем.

Встреча российского лидера с родными участников СВО состоялась в преддверии Дня матери, который отмечают 27 ноября. Путин отметил, что для мам военных праздник связан с чувством заботы и тревоги.