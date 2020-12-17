Президент Владимир Путин объяснил все слухи вокруг отравления Алексея Навального информационным противоборством. Вбросам глава государства не удивляется — они были и раньше. И нужны, чтобы «напасть на первых лиц». Комментируя дело Навального, Путин подчеркнул, что речь идет не о расследовании, а «легализации материалов американских спецслужб».

«Наши сотрудники служб пользуются телефонами там, где не считают нужным скрывать свое пребывание. И значит, пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб зарубежных. Но это не значит, что его нужно травить. Кому он нужен?» — задался вопросом президент. Он напомнил, что основателя ФБК сразу же после просьбы его жены разрешили перевезти в Германию.

Трюк в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом подтянуться до определенного уровня Владимир Путин президент РФ.

Ситуацию российский лидер охарактеризовал трюком политической борьбы, который известен во всем мире. Путин усомнился в том, стоит ли им пользоваться для «уважения и признания со стороны людей».

«Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой. Призываю всех наших оппонентов, вообще все политические силы в стране руководствоваться не своими личными амбициями, а интересами граждан», — заключил глава государства.

Заказчикам различных материалов Путин рекомендовал руководствоваться взаимоуважением, а не соображениями мести и мыслями о «своей мнимой исключительности». На этом принципе и следует выстраивать отношения с партнерами на международной арене.