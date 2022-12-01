Власть 01 декабря 2022, 18:24 Путин заявил, что происходящее только подталкивает Россию к развитию Президент России Путин: ситуация подталкивает страну к внутреннему экономическому развитию РИА «Новости»

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Сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передал ТАСС.

Как он сказал, «за нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов». Только при этом не будет производства. Так что, сказал глава государства, сложившаяся ситуация подталкивает «нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям». В том числе и по производству собственной научной приборной базы.

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Об этом президент заявил на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус».

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Путин заверил, что Россия занималась этим «еще до настоящих событий, делает и будет делать и дальше».

До этого президент заявил, что 15% жителей России нуждаются в помощи психологов. Он отметил, что власти не оказывают должного внимания развитию психологической службы. Должного внимания этому пока не уделяется, отметил он. Путин сказал, что соответствующие службы пока не развиваются должным образом.