Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пугает население спекуляциями на экологических темах. Такой подход в итоге привел к проблемам в энергетической сфере.

Во внутриполитической повестке спекулируют, пугают этими проблемами людей, а потом принимают необоснованные, непросчитанные решения. А следующий шаг — ищут виноватых Владимир Путин президент РФ.

Путин также назвал сумасшествием призывы Европы экономить воду и электричество, чтобы «рассердить» его. С таким заявлением президент выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени». Там же глава государства сказал, что России важно двигаться вперед, а не останавливаться на достижениях предков.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходил в Москве 19 и 20 июля. На нем обсудили развитие регионов.